Міноборони РФ запланувало "навчання" в окупованому Криму [ Редактировать ]
І саме в Південному військовому окрузі Росії, до якого входить і тимчасово окупований Крим, Міноборони РФ запланувало на завтра так звані "навчання сил стратегічного стримування".
Вишкіл передбачає запуски балістичних і крилатих ракет. У маневрах братимуть участь і кораблі Чорноморського флоту федерації.
по теме
Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію.
Спільний вишкіл Білорусі та РФ "Союзна рішучість 2022" мають завершитися 20 лютого.
За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Ідеться і про ту зброю, що нині задіяна у Білорусі на "навчаннях".
У звіті йдеться про танки, гармати та гаубиці - загалом понад сотня одиниць, найбільше саме танків.
Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков - повідомляє Ройтерс. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння.