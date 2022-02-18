І саме в Південному військовому окрузі Росії, до якого входить і тимчасово окупований Крим, Міноборони РФ запланувало на завтра так звані "навчання сил стратегічного стримування".

Вишкіл передбачає запуски балістичних і крилатих ракет. У маневрах братимуть участь і кораблі Чорноморського флоту федерації.