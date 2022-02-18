У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять.

На українсько-польському кордоні без паніки. Кілометрових черг до Європи немає. Як і людей із валізами, які намагаються якнайшвидше залишити територію України. Та все ж охочі перетнути кордон є. І стояти в черзі кілька годин їм таки доводиться. Докладніше - Христина Гашенко.

Це пункт пропуску "Шегині" - "Медика". Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по шість годин. Сьогодні ж - удвічі менше.

Близько трьох годин.

У черзі на виїзд практично всі - українці. Кажуть, до Польщі їдуть у справах. Хтось на заробітки, хтось по товар, а хтось - до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого.

Віталій, житель Львова:

Ми нормальні люди. Ми зі Львова, куди ми втечемо? Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. Щоб от так тікати, якась паніка - такого немає.

Володимир, житель Івано-Франківська:

Ми собі ідемо на роботу, підійшло число, що треба їхати. Зараз до літа, в мене віза закінчується в червні, а далі нова віза і знову.

Валентина Скред, заступниця начальника відділення інспекторів прикордонної служби пункту пропуску "Шегині":

За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, це в штатному режимі.

У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять.

Вторгнення можливе, але війна не можлива. Вторгнення може зайти на 1-2 км. А сюда не прийде.

Іван, житель Львівщини:

Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін не настільки поїхав, щоб (сміється). Ми ж здорові, сильні, нє?

З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Він чотири місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають троє доньок і дружина. І від його дому до лінії фронту - лише 250 кілометрів. Запевняє: і думки не було перечекати напружені часи за кордоном.

За рідними скучив.

Та й самі жителі Польщі - певні: воєнних протистоянь між НАТО та Росією не буде. Для Кремля це коштуватиме - аж занадто дорого.

Ремігіуш Швенс, житель Польщі:

Не вигідно йому це. - Дуже дорого? - Дуже! Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить.

Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи - запевняють - немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників.