Західні партнери України зазначають, що досі не бачать деескалації, про яку розповідає Москва. Солідарні в цьому твердженні зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен та голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Це питання вони обговорили під час останньої телефонної розмови.

У Пентагоні тим часом зазначають, що наразі біля кордонів нашої країни все ще близько 150 тисяч російських військових, які, до того ж "запасаються кров'ю".