Західні партнери України досі не бачать деескалації [ Редактировать ]
Західні партнери України зазначають, що досі не бачать деескалації, про яку розповідає Москва. Солідарні в цьому твердженні зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен та голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Це питання вони обговорили під час останньої телефонної розмови.
У Пентагоні тим часом зазначають, що наразі біля кордонів нашої країни все ще близько 150 тисяч російських військових, які, до того ж "запасаються кров'ю".
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