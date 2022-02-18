Про Росію - без Росії. У Мюнхені відкрилася конференція з питань безпеки. ЇЇ головною темою стане можлива агресія Федерації проти України.

Як відбуватиметься форум в умовах пандемії? Хто з політиків уже прибув до Мюнхена, а хто ще в дорозі? І чому російська делегація відмовилася брати участь у заході? Розкаже - Тетяна Логунова.

П'ятизірковий готель "Баварський двір"- знову відрізаний від світу поліцейськими кордонами. Попри високі темпи поширення коронавірусу, цього року організатори вирішили не скасовувати конференції, а провести її в гібридному форматі. Тобто, запросили обмежену кількість високих гостей, скоротили офіційні делегації й самі вибрали ЗМІ, яким дозволено буде працювати на конференції. Решті - запропонували відстежувати форум онлайн. Утім, попри такий "камерний" формат заходу, місце його проведення охороняють кілька тисяч поліцейських.

Андреас Франкен, представник поліції Мюнхена:

Під час конференції в Мюнхені працюватимуть три з половиною тисячі поліцейських. Це силовики з Баварії та їхні колеги з інших німецьких земель.

Цього року гостей Мюнхенської конференції - охоронятимуть не тільки від, наприклад, антиглобалістів, які завжди виступають проти проведення форуму. А ще й від зараження коронавірусом.

Щоб учасники конференції не захворіли, організатори запровадили дуже суворі карантинні правила. Вони оголосили: до Баварського двору пускатимуть тільки повністю вакцинованих. Це стосується гостей, журналістів і працівників готелю. І це ще не все. Щодня всі вони здаватимуть ПЛР-тест на ковід.

Серед гостей Мюнхена - багато високих посадовців. У безпековому форумі візьмуть участь Генсеки ООН, НАТО і ВООЗ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, британський прем'єр Борис Джонсон та інші. А от представники Росії, можлива агресія якої проти України стане головною темою форуму, від участі відмовилися.

Вольфганг Ішингер, керівник Мюнхенської конференції з питань безпеки:

На жаль, згідно з останньою інформацією, російський уряд вирішив не направляти на конференцію свого офіційного представника. Ми працюємо над тим, щоб цю позицію змінити.

Прийняв запрошення організаторів - президент України. Зеленський прибуде в Мюнхен завтра і по обіді виступить на конференції. Окрім того, у нього запланована низка двосторонніх зустрічей. Зокрема, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.