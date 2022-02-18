ЗСУ проводять навчання на потенційно небезпечних напрямках [ Редактировать ]
Бойові та транспортні гелікоптери, танки та реактивні системи залпового вогню. Застосовуючи всю цю техніку, армійці нині відпрацьовують дії резервів, досягаючи найвищого ступеня боєготовності та злагодження різних підрозділів.
На тлі скупчення російських і білоруських військ біля українських кордонів, Збройні сили проводять навчання та тренування на потенційно небезпечних напрямках.
Один з армійських полігонів - на потенційно небезпечному напрямку. Армійці тренують резерви. Виїзд по тривозі, раптове розгортання, відбиття атаки - за допомогою авіації та бронетехніки.
Окрім того, активно тренуються розрахунки реактивної артилерії. Адже, як показав досвід бойових дій, саме РСЗО часто є тим засобом, що може нівелювати раптову загрозу. Масованим вогнем перекрити місце прориву чи скупчення ворожої піхоти та техніки.
Командир реактивної артилерійської батареї:
Відпрацювали заняття непідготовленої вогневої позиції, ведення вогню без бойової стрільби по цілям, покидання вогневої позиції.
Окрім того, відпрацьовували армійці й надважливу складову - протиповітряну оборону. Зараз такі навчання відбуваються по всій Україні.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
В ході тренувань відпрацьовуються ведення оборони, протиповітряного прикриття військ та об'єктів, дій протитанкових та протидесантних резервів. Командири вчаться думати нестандартно, упереджуючи дії противника і опираючись на власний бойовий досвід.
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