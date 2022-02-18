У Відні триває Спеціальне засідання ОБСЄ щодо ситуації навколо України [ Редактировать ]
Спеціальне засідання ОБСЄ щодо ситуації на українських кордонах - нині триває у Відні. Зустріч ініціювала Україна, застосувавши пункт Віденської угоди щодо "незвичайної військової активності" в регіоні. Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію. Натомість глава російської делегації заявив, що участь у засіданні не братиме.
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