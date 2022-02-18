Ентоні Блінкен планує зустрітися з очільником російського МЗС Лавровим [ Редактировать ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з очільником російського МЗС Лавровим наступного тижня. Як повідомили в американському Держдепі, зустріч, на якій обговорюватимуть ескалацію ситуації вздовж українського кордону, може відбутися в разі, якщо за цей час Росія не вторгнеться в Україну. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив -- попередньо росіяни запропонували переговори на кінець наступного тижня. Також Прайс наголосив - якщо за цей період наступ РФ на Україну таки станеться, це означатиме, цитую, що "росіяни ніколи серйозно не ставилися до дипломатії".
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