Санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну обговорили президент США Джо Байден та італійський прем'єр Маріо Драґі. Сторони висловили готовність запровадити потужні обмеження, якщо Росія наважиться напасти... Також Джо Байден ініціював перемови з лідерами сімох країн, ЄС і НАТО для обговорення ситуації довкола України. Зустріч відбудеться онлайн. Коли саме - наразі не повідомляють.