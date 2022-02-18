Санкції проти РФ обговорили Джо Байден та італійський прем'єр Маріо Драґі [ Редактировать ]
Санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну обговорили президент США Джо Байден та італійський прем'єр Маріо Драґі. Сторони висловили готовність запровадити потужні обмеження, якщо Росія наважиться напасти... Також Джо Байден ініціював перемови з лідерами сімох країн, ЄС і НАТО для обговорення ситуації довкола України. Зустріч відбудеться онлайн. Коли саме - наразі не повідомляють.
по теме
Они обсудили ситуацию в Украине
Запровадити антиросійські санкції, не чекаючи нового вторгнення до України - пропонують у Конгресі США. Законопроєкт підготувала група сенаторів від республіканської партії.
За словами глави Білого дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не готові поступитися основоположними принципами.
Речник Дерджепу, вийшовши до преси, переконував: рішення не було спонтанним.
Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме