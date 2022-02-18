Резолюцію на підтримку України напередодні ухвалили в американському Сенаті. У документі, зокрема, звернулися до президента США Джо Байдена з вимогою запровадити жорсткі санкції - у разі вторгнення РФ в Україну. Сенатори наголосили - демократи й республіканці одностайні в підтримці України та виступають проти ескалації й агресії з боку Кремля. Насамкінець зазначили - якщо Путін таки наважиться напасти, то зробить, цитую, "великий прорахунок і відчує всю силу американського Конгресу".