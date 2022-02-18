І останні дні на Донбасі видалися вкрай складними. Ворог постійно накриває вогнем із заборонених калібрів мирні міста й села уздовж усієї лінії розмежування.

Наш Ігор Левенок сьогодні побував на Луганщині. І бачив які ж вони - наслідки чергового загострення.

По суті, зараз обстріли відбуваються вздовж усієї лінії фронту і ми чуємо постійно, як щось гримить.

Луганщина. Передова в околицях села Троїцького. Поле всіяне глибочезними вирвами. Це наслідки вчорашнього обстрілу. Ворог застосував увесь арсенал, заборонений "Мінськом". Великокаліберні міномети, артилерію і навіть танки.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось таких розривів наші армійці нарахували тут тридцять п'ять. На щастя, всі снаряди вибухнули в полі і жертв серед військовиків вдалося уникнути.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони били розкидано, щоб влучити саме по особовому складу, тому що це були осколочні снаряди. Відповідь була. Приблизно після десятої години вже відкрили вогонь по противнику. Працювали в тому напрямку звідки вели вогонь по нам. Я думаю, що влучили, бо після того одразу припинився вогонь.

Чуєте? Дме добрячий степовий вітер, бійці кажуть, учора він був союзником українських військових. Супротивник тут імовірно прорахувався у поправці на вітер.

Ну так, вітер зіграв у нашу сторону і це нам сприяло.

Щоправда, не всім позиціям так пощастило. По сусіднім укріпленням ворог ударив прямою наводкою з танка, а також керованими протитанковими ракетами. Постраждала кухня. Двох військових контузило.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Це скоріше приход сто двадцять другого снаряда, прямою наводкою. Тільки так він може вивернути. Під час цього взриву, два бійця, які несли тут службу получили травми.

По обіді ворожа артилерія знову загуркотіла.

Так давайте… Да, пойдемте туда, там три накати… Нічого собі, так б'ють, нормально! І наші армійці кажуть - це не припиняється відучора, ну ось і зараз чуємо, як працює потужна зброя… Виход! Сюда можете ховаться если шо… З балки б'ють… Це сто двадцяті. Да сто двадцяті тільки це не похоже на міномет.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нехай не панікують люди, все буде добре. Ждемо. Нехай, як прийдуть так і підуть. Або повезуть. Ну не пропустимо їх по-любому. Все буде добре.

Під гуркіт канонади ми покидаємо позиції армійців. А солдати й командири українського війська тримають оборону. Дають ворогові гідну відсіч.