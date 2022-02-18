Головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів ОРДЛО [ Редактировать ]
Не піддаватися на провокації й зберігати спокій! Головнокомандувач Збройних сил, Валерій Залужний, звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. І вкотре заявив: українська армія не планує жодних наступів. А саме такі фейки зараз активно поширюють ватажки незаконних збройних угруповань. У Донецьку сьогодні звучала тривожна сирена і звідти навіть почали евакуйовувати людей.
Про те, як відбувається інформаційна атака на жителів Донбасу - розкаже Ігор Левенок. Він зараз на прямому зв'язку зі студією.
Ігорю, вітаю! Що зараз відбувається в прифронтовій зоні? І яка є інформація про ситуацію на тимчасово окупованій території? Чи правда, що там навмисне здіймають паніку?
Вітаю, Сашо. Зараз видається, ніби ворог свідомо сіє паніку серед мирного населення на окупованих територіях і Донецька, і Луганська. Зранку людям терміново повідомили про евакуацію в Росію, а пізніше противник поширив інформацію про пункти евакуації й увімкнув сирену цивільного захисту. Це так підняло градус істерії, що місцеві взялися тікати на власних машинах - утворилися затори. А кілька годин тому, в мережі з'явилося відео, на якому начебто невідомі підірвали машину одного з ватажків окупаційної адміністрації.
Богдан Каркачов, шеф-редактор онлайн-видання "Новости Донбасса":
Ці всі повідомлення Пушиліна викликали паніку і ажіотаж серед населення. Відбулося неочікувано - у п'ятницю ввечері. Через інформацію про евакуацію почалися ажіотажі в магазинах. Люди скупають продукти, стоять у банкоматів, спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком, місцевого оператора, який підконтрольний ДНР. Ось така зараз ситуація.
Зі свого боку українські військові наголошують - ніяких наступальних дій і операцій не проводять. Те, що відбувається зараз на Донбасі - це зумисне здіймання ворогом паніки. Керівник Генштабу Збройних сил - Валерій Залужний навіть записав термінове відеозвернення, в якому ще раз спростував можливий наступ ЗСУ.
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:
Бойовики, підтримувані РФ, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про ніби то наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення окупованих територій не відповідають дійсності. Вкотре повторюю військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальних операцій на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей - політико-дипломатичний.
Що замислив ворог, наразі не відомо. Але та інформація, яка надходить зараз з окупованих територій - гіпотетично може свідчити про повномасштабну ескалацію. За інформацією волонтерів, із Донецька зараз вивозять архіви й готуються до мобілізації населення. Студіє, це наразі всі новини на цю мить.
Дякую, Ігорю. Це був наш військовий кореспондент Ігор Левенок, який цього тижня працює на фронті.
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