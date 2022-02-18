Небесна сотня: як Україна шанує своїх героїв? [ Редактировать ]
Ушановували Героїв Небесної сотні не лише в Києві. Адже тоді - у 2014 році - люди з'їжджалися до столиці з усієї країни. Як згадують полеглих героїв в українських містах - далі.
До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році прийшли сотні львів'ян. У всіх - зроблені власноруч паперові ангели - символ пам'яті.
Лідія Тарнавська, жителька Львова:
Хочемо, щоб ті ангелики символізували світлість їхньої душі, тому що їхня справа, мабуть, не марна. Ми сумуємо, дуже шкода. Але пам'ять також є вічною, тому ми хочемо пам'ять увіковічити. Слава Україні!
Події 18 лютого 2014 року Тетяна Мойса пам'ятає добре.
Тетяна Мойса, учителька, жителька Львова:
Це будо в ніч на 18 лютого. Були оті перші розстріляні наші хлопці й ота якась паніка, люди не знали, що робити і як діяти, але тим не менше вони себе підставляли під кулі, помагали.
Із щемким болем - Андріана, донька одного з Героїв Небесної Сотні - згадує свого батька. Андрій Дигдалович - як і решта загиблих - обстоював громадські свободи та інтереси своєї держави. За це отримав снайперську кулю.
Андріана Дигдалович, дочка Героя Небесної сотні:
Ці три дні дуже важливі. Не тільки для мене, для всіх. І ми маємо пам'ятати про подвиг Героя Небесної Сотні. Ми маємо пам'ятати що тоді, у 14 році ми здобули перемогу. Хоч страшною ціною. І зараз ми, як ніколи, маємо об'єднуватися, маємо розказувати про подвиг людей. І діти мають розуміти, що мирне небо у Львові, в Україні, воно дано нам не легко.
Андріана, школярка:
Цей день, коли ми вшановуємо пам'ять Героїв, які віддали життя для нас. І це найменше, що ми можемо для них зробити - вшанувати їхню пам'ять.
Паперових білих янголів розвісили й в Кропивницькому. Діти почепили їх на деревах на центральних площах міста. Прикрасили ними й меморіальну дошку землякові Віктору Чміленку - Герою України, який загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року на Інститутській у Києві.
Вікторія Поляновська, директорка Кропивницької альтернативної школи:
Ми три дні робили з дітками янголів на заняттях, з усіма класами від першого до 11, щоб діти розуміли, що це не просто поробка, а що це дійсно вшанування пам'яті загиблих героїв, те, що стосується кожного з нас.
Олександра Озерна, школярка:
Ми робили янгола з паперу, із клею і з ножицями. Ми повішали їх на ялинку про людей, що загинули.
Всеукраїнською тихою акцією "Ангели пам'яті" вшанували героїв Небесної сотні по всій Україні.
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До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів.
До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році прийшли сотні львів'ян. У всіх - зроблені власноруч паперові ангели - символ пам'яті.
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