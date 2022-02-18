"Юніс" випробовує на міцність - британців! Атлантичний шторм уже наробив лиха в королівстві, а швидкість вітру - побила всі рекорди. Мільйонам людей радять не виходити на вулицю. Подробиці - у нашому матеріалі.

Звиклий до негоди Туманний Альбіон не бачив такого давно. Атлантичний шторм "Юніс" налетів на країну з рекордною швидкістю. Пориви сягають ста дев'яноста шести кілометрів за годину. Стихія викорчовує дерева, обриває електромережі, зриває дахи. Понад 100 тисяч людей лишилися без світла. Вітер нагнав на морі хвиль заввишки з будинок. Метеорологічне управління Великої Британії попереджає: шторм небезпечний для життя, тому місцевим ліпше не виходити з дому. А ще добряче закріпити речі у дворах, позамикати двері й вікна, тримати машини в гаражах або хоча б подалі від дерев і стін. Особливу увагу на попередження звернули в селі М'юкер, де міститься найвищий у Великій Британії паб. Йому до шквальних вітрів не звикати.

Нікола Таунсенд, генеральна менеджерка готелю:

Принаймні, ми добре підготувалися. У нас достатньо дров, вугілля, газу й дизелю для генератора. Але зараз ми трохи ретельніше запаслися, ніж минулого разу, коли валив сніг.

У Лондоні вперше оголосили найвищий - "червоний" рівень небезпеки. Так само як в усій Англії та в Південному Вельсі. Рух транспорту паралізований, школи - зачинені.

Сем Кісінг, програміст:

Проблеми з транспортом трохи дратують, хоча в моєму випадку все вийшло на краще. Мав трохи більше часу побути із сестрою, перш ніж повернутися додому.

Сильний вітер у Лондоні зруйнував куполоподібний дах арени О2, на якій виступали світові знаменитості - від "Роллінг Стоунс" до Бейонсе. І став справжнім випробуванням на вправність для пілотів. Повітряні судна хитає з боку в бік під час спроби зайти на посадку в аеропортах Лондона. Деякі лайнери роблять не одне коло над летовищем, аж поки вдасться сісти. Інші - прямують до спокійніших портів. Те, як пілоти маневрують над злітною смугою Хітроу, онлайн дивилися понад 200 тисяч людей. Десятки рейсів просто скасовують.

Негода забрала життя однієї людини в Ірландії - на чоловіка впало дерево. За прогнозами метеорологів, шторм "Юніс" далі попрямує в Німеччину, яка заледве оговталася після шторму "Іленія". Останній забрав життя щонайменше трьох осіб. Популярним у мережі стало відео, як потужна хвиля винесла шибки на пасажирському поромі в Гамбурзі. Готуються до удару стихії й в Нідерландах. У прибережних районах оголосили найвищий рівень попередження і заздалегідь зупинили залізничне сполучення, а компанія "КЛМ" скасувала десятки рейсів.