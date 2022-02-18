Армійці провели масштабний вишкіл [ Редактировать ]
Відбивати напад - готові. Наші армійці знову провели - масштабний вишкіл. До навчань залучили гелікоптери, танки й реактивні системи залпового вогню. Тренування відбулися на потенційно небезпечних напрямках. І за легендою, військові мали відбити раптовий масований напад противника.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
В ході тренувань відпрацьовуються ведення оборони, протиповітряного прикриття військ та об'єктів, дій протитанкових та протидесантних резервів. Командири вчаться думати нестандартно, упереджуючі дії противника й опираючись на власний бойовий досвід.
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Танки один за одним вирушають на полігон, на навчання. Скільки їх тут, військові не кажуть - таємниця. Та, запевняють - достатньо, щоб зупинити ворога.
Один з армійських полігонів - на потенційно небезпечному напрямку. Армійці тренують резерви. Виїзд по тривозі, раптове розгортання, відбиття атаки - за допомогою авіації та бронетехніки.
Спільний вишкіл в умовах, максимально наближених до бойових, там проходять артилерія, піхота, танкові, механізовані підрозділи та тероборона.
Сили спецоперацій тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера Мі-8 штурмовим способом. А вже на землі армійці - вчилися блокували та захоплювали об'єкти інфраструктури умовного противника.
Навчання відбулися на одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.