Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ немедленно приехать в Украину. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Кулебы, целью визита является установление фактов обстрелов на Донбассе со стороны вражеских войск в рамках механизма раннего предупреждения.

Я приглашаю тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе.

Читайте также, у Киева нет планов проводить наступательную операцию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию, подразделения Объединенных сил соблюдают минские соглашения.