Що відбувається зараз на фронті? Як реагують на обстріли жителі прифронтової зони? І чого очікують самі військові? Бо інформація надходить з Росії та окупованих територій - досить суперечлива. Американські ЗМІ знову повідомляють, що Росія стягує до наших кордонів додаткову техніку. А в Кремлі підписали указ про мобілізацію резервістів.

Ігор Левенок зараз із нами на прямому зв'язку. Ігорю, вітаю! Розкажи, що відбувається на передовій?

Вітаю, Олександре! Новини з фронту дуже тривожні. Ворог накриває вогнем з важкої артилерії й танків. Від початку доби - понад сімдесят обстрілів. Тільки за сьогодні супротивник випустив по позиціях українських захисників понад дві тисячі різних боєприпасів! З них - понад шістсот великокаліберних снарядів. Буває, що атаки тривають по кілька годин безперервно. Ось, наприклад, очевидці зняли нічний моторошний обстріл в районі Гранітного, це під Маріуполем.

Унаслідок ворожого вогню двоє українських вояків загинули. Четверо зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Я сьогодні спілкувався з армійцями. Попри втрати, настрій у хлопців бойовий.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Особовий склад налаштований більше ніж добре, кожен з них розуміє свою задачу, безпосередньо виконує, немає ніяких незрозумілих питань. Люди знають для чого вони тут стоять і з якою метою.

Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти. Сьогодні під час надання допомоги цивільному населенню поранені й двоє рятувальників.

Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України:

Здійснено 74 обстріли по 39 населеним пунктам, з них на Донеччині 50 і 24 на Луганщині.

Українське військо відбиває усі атаки. Армійці стріляють у відповідь, туди звідки по нім ведеться вогонь. Втім ворожі пропагандисти вдаються інформаційних провокацій. Сьогодні вони заявили буцімто українці обстріляли з гармати територію Ростовської області. Там ніби то вибухнув один снаряд. Хоча для того, йому потрібно було перелетіти усю окуповану частину Луганщини. А це понад двадцять кілометрів.

За інформацією командування українського оперативно-тактичного угрупування "Схід" в Донецьк прибули групи сумнозвісної ПВК "ВАГНЕР". Їхня можлива мета - скоєння терактів для низки провокацій, щоб звинуватити в них українські спецслужби. Ну, а ми сьогодні побували у прифронтовому селищі Нью-Йорк під Горлівкою. Що там відбувається, я пропоную подивитися в нашому матеріалі.

Це околиці окупованої Горлівки. Уночі, зранку й вдень. Канонада гримить третю добу. Ворог із потужних калібрів поливає вогнем позиції українських армійців.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо взяти минулу добу, то противник досить часто і плотно застосовував міномети виключно по передньому краю. Звісно, якщо вогонь противника загрожує нашому особовому складу, ми відкриваємо вогонь у відповідь, але розуміємо наскільки це все треба робити обережно. Тримаємо лінію і ніяких вказівок щодо наступальних дій не було.

Фронтове селище Нью-Йорк. Його крайні вулиці - то вже передова. До окупованої Горлівки лічені кілометри. Кулемети та гранатомети не замовкають.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ну ось, чуєте, бойовище відбувається і зараз. Втім специфіка прифронтового населеного пункту полягає в тому, що місцеві жителі вже на це майже не реагують.

Тут, звісно, не Бродвей, але вдень на вулицях українського Нью-Йорка досить людно. Монтери лагодять лінії електроживлення. Бабусі, як і довоєнні роки, обговорюють на лавках - останні тривожні новини.

Надія, жителька Нью-Йорка:

И вот это вот выселение, вывозять детей в Ростов. Ой я посмотрела это вообще ничтожество какое-то. Неужели такой дурак Путин? Я вот это не понимаю… - В газеті понаписували, що воєнное положение і машини будут забирать і всех нужно будет пускать. Не знаем чем оно кончится…

Нині пенсіонерка Валентина Василівна приїхала на Донбас ще молодою дівчиною. Сама родом із Пензи, росіянка. Тепер не знає, куди й подітися. Каже: її сім'я - тут, а родичі з того боку - життя не дають.

Воооо! Это оттуда уже. Говорят, что со сторони Ясинуватой, вот оттуда, вот откуда вот вокруг… Мы вот здесь живем и дома наши никому не нужны, вон розвалины одни.

Загострення на фронті та посилення ворожих обстрілів місцеві жителі сприймають з тривогою. Утім жодної метушні, чи паніки тут нема. Крамниці працюють. Харчів задосить.

Олена, жителька Нью-Йорка: