Тисячі українців вийшли на марші єдності [ Редактировать ]
Попри військову загрозу та інформаційне нагнітання - тисячі українців сьогодні вийшли на марші єдності. У Дніпрі - із файєрами та прапорами бойових підрозділів. А у Львові - з величезним державним стягом. І усе заради того, аби показати: ми всі - єдині й готові захищати свою землю. Дивіться далі.
Разом і до кінця.
Це Львів. І патріотичний настрій тут на висоті. Сотні містян у вишиванках зібралися на Марш єдності.
Ірина:
Ця акція про те, що ми, народ, може об'єднуватися за будь-яких обставин для того, щоб дати відсіч нашому ворогу.
Надія:
Цією ходою ми хочемо показати на скільки ми єдині, ми не боїмося Росії-окупантів і разом ми сила.
Софія, вісім років, жителька Львова:
Я прийшла, тому що я люблю Україну. І це моя Батьківщина.
Слава Україні! Героям слава!
Участь у заході беруть і чимало кримців, які через анексію півострова - вимушено переїхали на материкову Україну.
Тетяна, тримає в руках плакат із надписом - Росія - окупант:
Я не можу вже восьмий рік попасти в Крим, додому. Я із Сімферополя. І для мене, дуже важливо, щоб мої діти повернулися додому.
Підтримали акцію і білоруси, які через політичну ситуацію в країні - переїхали до Львова.
Василь, білорус, житель Львова:
Ми тут сьогодні, тому что ми розумием погрозу яка идет с сходу, мы хотим оборонить Украину.
А це вже Дніпро. Сотні містян задля участі в Марші Єдності зібралися біля музею АТО. Колоною прямують до Меморіалу Героїв.
Євген Переверзєв, організатор маршу:
Головна мета - заспокоїти трошки людей, показати що Дніпро - українське місто. Зараз ми хочемо показати, що ми єдині, ми не боїмося, ми будемо боронити Дніпро.
На акцію прийшли цілими родинами.
Ольга, жителька Дніпра:
Зараз така важка година для нашої країни. Ми підтримуємо наші збройні сили України. Наша армія найкраща в Європі. Тому ми тут сьогодні.
Жовто-блакитний, наші прапори… Ми непереможні, шаблі до гори, гей!
Учасники Маршу Єдності кажуть: тільки разом - ми переможемо ворога. І сподіваються, щоб це було мирним і дипломатичним шляхом.
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