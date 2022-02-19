В ООН назвали забруднення довкілля найбільшою загрозою для людства. За даними експертів, щороку через погану екологію у світі помирають дев'ять мільйонів людей. Як можна виправити ситуацію? - доповідь експертів ООН - чула Тетяна Логунова.

Густий смог в індійському Нью-Делі та пакистанському Лахорі. А це - вже китайська столиця Пекін - повітря тут таке забруднене, що складно розгледіти символіку Зимової Олімпіади. Шкідливі викиди в атмосферу, отруєння довкілля пестицидами, пластиком та електронним сміттям - наразі найбільша загроза для людства. Такого висновку дійшли експерти ООН, які підготували спеціальну доповідь щодо екологічної ситуації на планеті.

Девід Бойд, спеціальний доповідач ООН з питань довкілля та захисту прав людини:

Щороку забруднені повітря та вода вбивають більше людей, ніж коронавірус. Утім, ця проблема не привертає такої уваги громадськості та політиків, як пандемія. Думаю, сумна причина в тому, що через погіршення екології помирають переважно бідні люди, які живуть у країнах з низьким рівнем доходів. Вони просто не потрапляють у поле зору більшості жителів планети.

Експерти закликають негайно заборонити так звані вічні хімікати - речовини, які не розпадаються в природі. Їх використовують, наприклад, для виробництва антипригарного посуду. А ще пропонують переселяти людей із найзабрудненіших регіонів, проголошуючи ці території зонами відчуження.

Девід Бойд, спеціальний доповідач ООН з питань довкілля та захисту прав людини:

Сподіваюся, що наша доповідь стане каталізатором для змін. Так само як і резолюція Ради ООН з прав людини, яка визнала право на чисте довкілля фундаментальним правом людини.

Резолюцію ухвалили в жовтні минулого року. На голосування документ винесли Мальдіви, Марокко, Словенія, Швейцарія та Коста-Рика.

Водночас інша загроза - пандемія коронавірусу - схоже пішла на спад. Принаймні таку тенденцію вже помітили у ВООЗ. Експерти організації фіксують істотне зниження кількості нових заражень. На минулому тижні Ковідом інфікувалися 16 мільйонів людей. Це на 20 відсотків менше, ніж у перший тиждень лютого.