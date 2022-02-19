Срібна і поки що єдина. Сьогодні з Пекіна повернувся призер Олімпійських ігор - Олександр Абраменко. Спортсмен виборов медаль у фристайлі. В аеропорту "Бориспіль" його зустрічали рідні, колеги, друзі та шанувальники. Що розповідав про свій виступ, і чи задоволений результатом? - враження від зимової олімпіади в Пекіні почула наша Валерія Коломієць.

Ось так із музикою та квітами десятки шанувальників та спортсменів зустрічають срібного призера Зимової олімпіади у Пекіні. Олександр Абраменко повернувся додому. Каже: свою перемогу - присвячує усім українцям.

Олександр Абраменко, срібний призер:

Моя медаль - це для всієї України, для кожного українця, хто слідкував за моїми виступами. Дуже радий, що вдалось взяти цю медаль, коли був такий день в Україні, день єднання - це взагалі, я вважаю, об'єднало всіх українців.

Вибороти срібло, - розповідає спортсмен, - було непросто. Хвилювань додавала і ситуація в Україні.

Олександр Абраменко, срібний призер:

Звісно ми слідкували за усім, що відбувається у нас дома і також хвилювались на цю тему. Але треба було настроюватися на свою роботу. І коли вже це відбулось я пам'ятаю, я просто нарешті зрадів, що можна видихнути і уже ніхто не скаже, що ми приїхали без медалей.

А їх могло бути й більше, - переконаний тренер збірної. Утім ковід - став на заваді. І виступити зміг лише Олександр Абраменко. Він, до речі, уже другу олімпіаду поспіль - повертається з медаллю. Тренер каже - знає секрет такої результативності.

Енвер Аблаєв, тренер олімпійської збірної з фристайлу:

Это жетская дисциплина у нас она, ребятам и девчонкам особенно бывает очень сложно, тяжело. Это нагрузки очень большие, дисциплина все время должна соблюдаться.

Завтра - останній день Олімпіади в Пекіні. І українські спортсмени боротимуться за перемогу в біатлонних перегонах.