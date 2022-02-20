Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что план вторжения России в Украину уже начал реализовываться. Об этом британский лидер заявил во время интервью BBC.

По его мнению, это может свидетельствовать о будущей самой большой войне в Европе с 1945 года. В настоящее время существуют все признаки того, что российское вторжение в Украину является неизбежным.

Боюсь, план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба.

Отмечается, что президент США Джо Байден предупредил западных лидеров о том, что российские войска планируют вторгнуться не только с Донбасса, но и из Беларуси и пойти на Киев.

Читайте также, президент США Джо Байден рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Пока не началось вторжение России в Украину, Москва может выбрать путь дипломатии для урегулирования ситуации.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании создали карту, на которой обозначены гипотетические маршруты, по которым Россия будет вторгаться на территорию Украины. На карте стрелками показаны направления передвижения войск и украинские города, которые в первую очередь могут быть захвачены.

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