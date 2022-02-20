Назван напиток, повышающий риск развития рака [ Редактировать ]
Парагвайский чай мате увеличивает риск развития онкологических заболеваний в три раза. К такому выводу пришли специалисты из американского мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттерин, сообщает Daily Express.
Исследование было проведено среди 1000 взрослых уругвайцев.
Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи.
Как оказалось, мате содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также присутствуют в жареном мясе и табачном дыме. Воздействие этого канцерогена может иметь серьезные последствия для иммунной, репродуктивной и неврологической систем.
При этом выводы специалистов противоречивы. Другое исследование показало, что в мате содержатся уникальные растительные вещества, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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