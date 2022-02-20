Рішення Держдуми, яке об'єднало Верховну Раду. Українські депутати одноголосно закликали світ не визнавати незалежності так званих Л/ДНР. Бо це поставить під загрозу весь дипломатичний процес. Адже на початку цього тижня російський парламент ухвалив постанову про визнання цих псевдореспублік.

Що ще зробили українські депутати для зміцнення обороноздатності країни? І чого не зробили? Наша Анна Каменєва аналізувала.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Напружений, тривожний і... непродуктивний. Таким мені видався перший після карантину тиждень у парламенті. У кулуарах, зрештою, як і на кожній українській "кухні", тільки й було розмов, що про вторгнення. Хтось поспіхом покинув країну, хтось викладав фото вдома із сім'єю, хтось чекав Дня ІКС, а хтось - заспокоював. І при цьому ухвалити всі законопроекти, необхідні для зміцнення обороноздатності, нардепи не змогли. Хто і що стало на заваді? Про все по порядку.

У понеділок опозиція в один голос викликає... силовиків. І зустріч таки організовують в Радбезі. Кличуть туди по одному депутату від кожної фракції, які мають доступ до держтаємниці. Мета - спростувати всі міфи та фейки.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Коли починають роздмухувати ситуацію на рівному місці, коли починають коментувати то, чого немає, це виникають певні негаразди з точки зору паніки, і це дуже для нас небезпечна ситуація.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Отримали всю необхідну інформацію, розвіяли 80% міфів, з якими прийшли вони.

А президент у понеділок увечері скликає свою фракцію на розмову. Просить не панікувати, вимагає залишатися в країні і взятися до роботи. І депутати беруться.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Одразу два звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн. І ці рішення нардепи ухвалюють конституційною більшістю. Такої єдності під куполом не було дуже давно. Закликають світ і надалі тиснути на Росію і не визнавати незалежності так званих ЛДНР.

А перший крок до можливого визнання цих утворень на Донбасі зробила російська Держдума! Верховна Рада одностайна: це - помилка.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Мінськ поховали, забили цвях в його труну. Зробила це Російська Федерація. Це знімає будь-які питання щодо того, що Росія щось вимагає від України.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это, я думаю, что плохая история. Потому что выход, это будет означать выход из Минских соглашений, а есть еще надежда на их воплощение в жизнь, и на политический сценарий урегулирования конфликта.

Весь тиждень нардепи приймали високих гостей: колег із Британії, Литви і Польщі.

Томаш Гродзький, маршалок сенату республіки Польщі:

В питанні прояву солідарності та підтримки українському народові, ми повністю єдині.

А українські нардепи єдині в тому, що зараз треба дати більше грошей на армію. Та от підходи у фракцій різні. Одні вимагають уже зараз перекинути мільярди з доріг на військо. Або взяти кошти від перевиконання бюджету. І такий законопроєкт був на порядку денному. Та "слуги" вирішили написати свій: про збільшення виплат військовим на третину із березня.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Одне джерело - це перерозподіл з великого будівництва, з доріг на армію, інше джерело - це підняття ренти для газодобувних компаній.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

В нас є зайві 9 млрд, от вони вже є в бюджеті. Давайте 9 мільярдів 96 мільйонів, які є зайві, відправимо на ремонт, закупівлю і обладнання, і зброю. Вони заблокували гарний необхідний зараз для України закон, свій прийняти не можуть.

Зможуть наступного тижня - переконують у монобільшості. І вже працюють над документом про підняття ренти на газ. Та поки шукають компроміс із газодобувними компаніями. А наступного тижня шукатимуть і голоси у залі. А поки в кулуарах знову заговорили про онлайн-голосування.

Виглядатиме це приблизно так. Усі, хто в сесійній залі, голосує кнопками. А хто хворіє на ковід, з дому голосує картками - зеленою, жовтою чи червоною.

-Онлайн-голосування є неконституційним, щоб там не казали "слуги народу".

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

Якщо вони так переживають за своє здоров'я, хай напишуть заяву про складання депутатських повноважень.

Та в монобільшості планують узаконити це ноу-хау вже наступного тижня. Його нардепи таки вирішили провести під куполом. В опозиції ж сподіваються, що збиратимуться недаремно. І все ж візьмуться за нагальні питання:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Які стосуються і питання забезпечення Збройних сил україни, і питання організації територіальної оборони.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Я не можу похвалитися, як парламентар, що позитивного зробила Верховна Рада для народу України цього тижня. Немає ні підвищення зарплати для військових, немає речей, що стосуються захисту людей від коронавірусу.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

З іншого боку, чим менше ця Верховна Рада працює, тим для держави Україна, тому що реальних проблем вона не вирішує.

Надважливі безпекові питання із міністром оборони обговорювали у п'ятницю. Резніков запевняє: заявленого відведення російських військ від наших кордонів не фіксують. Більше того - солдатів навіть стало більше!

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Зараз можуть озвучуватися різні дати якихось подій і різні сценарії. Усі ці сценарії українська армії прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку.

Анна Каменєва, кореспондентка: