Головнокомандувач ЗСУ звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях [ Редактировать ]
Такого адреналінового тижня в Україні не було давно. Загострення по всій лінії фронту. Пропозиція Держдуми визнати так звані ЛДНР. Надумана евакуація з окупованого Донбасу та масова мобілізація там. Істерія довкола можливого вторгнення. І промова Володимира Зеленського в Мюнхені, яку вже називають історичною. Про все це ми будемо говорити сьогодні детально.
Але спершу про український кордон. Про місце, яке останні кілька місяців у центрі уваги світу.
І ось тут з'явилися перші, хоча й доволі сумнівні новини. Росія начебто почала відводити свої війська від наших рубежів. Принаймні так говорять у Кремлі. І навіть показують відео, на якому танки повертаються у військові частини, а солдати - у казарми. Натомість, західні ЗМІ та розвідка не такі оптимістичні. Там не бачать ознак відведення. А навпаки - збільшення військ.
Тим часом, в Генштабі українських Збройних сил закликають людей не панікувати і вірити нашій армії. А ще головнокомандувач звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях. Слова, які варто почути всім українцям по обидва боки лінії розмежування - далі.
Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України:
Бойовики підтримувані РФ продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про ніби то наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення окупованих територій не відповідають дійсності. Вкотре повторюю: військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальних операцій на Сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей - політико-дипломатичний.
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