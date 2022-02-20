Такого адреналінового тижня в Україні не було давно. Загострення по всій лінії фронту. Пропозиція Держдуми визнати так звані ЛДНР. Надумана евакуація з окупованого Донбасу та масова мобілізація там. Істерія довкола можливого вторгнення. І промова Володимира Зеленського в Мюнхені, яку вже називають історичною. Про все це ми будемо говорити сьогодні детально.

Але спершу про український кордон. Про місце, яке останні кілька місяців у центрі уваги світу.

І ось тут з'явилися перші, хоча й доволі сумнівні новини. Росія начебто почала відводити свої війська від наших рубежів. Принаймні так говорять у Кремлі. І навіть показують відео, на якому танки повертаються у військові частини, а солдати - у казарми. Натомість, західні ЗМІ та розвідка не такі оптимістичні. Там не бачать ознак відведення. А навпаки - збільшення військ.

Тим часом, в Генштабі українських Збройних сил закликають людей не панікувати і вірити нашій армії. А ще головнокомандувач звернувся до людей на тимчасово окупованих територіях. Слова, які варто почути всім українцям по обидва боки лінії розмежування - далі.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України: