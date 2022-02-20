Успішний бізнес із... чужого плеча. Україна - європейський лідер з імпорту уживаних речей. Секонд до нас везуть мільйонами тон. І часто - просто як гуманітарку, тобто безкоштовно. А заробляють при цьому мільйони!

Здавалося б, всі у вигоді - і продавці, і покупці, які за копійки купують фірмові речі. Однак така навала секонд-хенду - це потужний удар по вітчизняній легкій промисловості. І ще одне свідчення нашої бідності. Наша Ярина Марків про колообіг уживаних речей.

Ярина Марків, кореспондентка:

Як думаєте, скільки років цим джинсам? Відповідаю, 30! Їх носила моя мама, потім сестра і зрештою я. Доношувати речі за старшими - звична справа для багатьох українських родин. А для декого - виряджатися в чуже навіть тренд. За вживаним одягом полюють вистоюють у довжелезних чергах і навіть б'ються!

Ексклюзивні бренди за копійки чи текстильна пастка? Чому українці масово одягаються з чужого плеча? І хто і скільки заробляє на секонді?

-Можна витрачати гроші з розумом, а можна просто викидати гроші на бренди.

Про колообіг уживаних речей від перших до останніх рук - далі.

Це Людмила Тараненко. Мисливиця за уживаним... ексклюзивом. Одразу хвалиться: прикрасу купила на барахолці…

Бо протягом 20-ти років разом із чоловіком жила за кордоном - були на дипломатичній службі. Людмила каже: може дозволити собі вбрання за різну ціну. Але навіщо платити більше, якщо можна виглядати на мільйон за копійки?

Людмила Тараненко, покупець уживаного одягу:

А оце пальто взагалі я придбала за 10 гривень. Відомий італійський бренд, в ньому дуже гарний склад, шерсть і кашемір.

А нове пальто цього ж бренду коштує.... біля 2 тисяч євро.

Хочу перевірити, чи й справді таке добро можна придбати задешево. Вирушаємо до секонду!

А тут - сила-силенна всього: і одяг, і взуття, і постільна білизна, і навіть - іграшки. А ще:

-Гаманці і посуд, і засоби догляду, щоправда протерміновані. Ви брюнетка, ну давайте спробуймо!

Спробую. Але спершу з'ясую, де це все було раніше, перш, ніж потрапило на ці вішаки? Хто його носив - і головне, чи "другі руки" це безпечно?

Тетяна Ізовіт, голова правління Асоціації "Укрлегпром":

У 18-му році було завезено понад 130 млн тон секонд-хенду.

І Україна в трійці світових лідерів з імпорту вживаних речей! І перша в Європі! 98% імпорту йде з європейських країн. Останні роки на перше місце вийшла Польша, далі Німеччина, Британія.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Британці самі обожнюють секонд-хенд. Тут на кожному кроці ось такі "чериті-шопи", у перекладі - магазини доброчинності. Сюди люди зносять речі, що вже не подобаються, замалі чи завеликі, або ті, які жодного разу так і не вдягнули. Віддають непотріб задурно. Тут одяг за безцінь продають. А виторг перераховують у благодійні організації.

Часто у таких крамницях можна вихопити речі от-кутюр від світових модних домів. Та ще й з магазинними бірками.

Джейн Макферсен, жителька Лондона:

У мене часто є одяг, який нам більше не потрібний, це чудова ідея - пожертвувати його.

Зак Лезер, житель Лондона:

Секонд-хенд - це дешевше, краще для довкілля, це одні плюси.

Речі, які не знайшли своїх власників у магазині, продають сортувальним заводам.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Ви спитаєте, що ж британці роблять із речами з дешевших магазинів чи заношеними до дір - їх теж не викидають. А відносять у спеціальні контейнери, таких чимало на вулицях. У мене тут шкарпетки, рушники, постільна білизна. Звідси - одяг та взуття прямує знову ж таки на сортувальні заводи.

А ось власне один із таких. З конвеєрів речі розподіляють на зимові, літні, дорослі, дитячі... Загалом - понад сто категорій.

Еймі Кампанелла, працівниця сортувального заводу:

Ось тут ви можете побачити бюстгалтери, які ми відсортували сьогодні. Вони підуть у західну Африку.

Як і більшість пакунків. Крім зимового одягу його відправляють до східної Європи, зокрема й в Україну. Гуртовим покупцям сто кілограмів секонду коштуватиме лише... 10 фунтів. Тобто менше, ніж чотириста гривень.

А український виробник легкої промисловості…

Тетяна Ізовіт:

Імпортує пряжу для виробництва тканини від півтора до 3,5 доларів.

За кілограм. Тож дешевий секонд кладе на лопатки українські фабрики. А скільки вживаного одягу завозять в Україну взагалі задарма?! Як гуманітарку.

Тетяна Ізовіт, голова правління Асоціації "Укрлегпром":

При наданні статусу речам гуманітарної допомоги це означає, що цей товар імпортується без сплати відповідних митних платежів.

Вигідний бізнес... і мільярдні втрати держбюджету! І не тільки мережеві магазини заробляють на секонді. Більшість із цих людей - перекупники. В день оновлення товару вони стають у чергу ще з ночі, потім - долають поле бою, а брендову здобич продають втридорога через інтернет.

Аріна, киянка:

Моя подруга таким бизнесом занимается уже лет пять точно. Наценку на вещи ставит от ста до семиста процентов!

Головне у цьому бізнесі: гарно презентувати річ - і виставити на онлайн-майданчик.

А для декого секонд-хенд - не заробіток, а справжній порятунок.

-Я вам скажу, шо нам пенсіонерам це дуже вигідно.

Тетяна, покупець уживаного одягу:

Гибкость цен тоже интересно, даже если сегодня что-то не устраивает, я могу завтра прийти.

-Речі досить хорошої якості, навіть кращі ніж в магазинах.

Але чи безпечні? Відомо, що весь імпортований вживаний одяг дезінфікують та обробляють хімікатами.

Олена Бачинська, лікар-алерголог:

Зачастую это достаточно токсичные и агресивные вещества, например формальдегид.

Але після прання й прасування такий одяг здоров'ю не загрожує. А на примірці слід дослухатися до порад:

Олена Бачинська, лікар-алерголог:

Не мерять вещи на голое тело. Пусть какая-то кофточка трикотажная тоненькая, но будет на теле.

Що ж, саме час підбирати одяг. Допомагає мені пані Людмила... своїм озброєним оком.

-Я дивлюсь от там непогана висить чебурашка і не одна. - Ви звідси бачите?

Знову не те... Бо… тут сюрприз. Багато речей з такими дірками.

Усього пані Людмила створила для мене три образи. В стилі кежуал та сімдесятих. Як гадаєте, на якому я зупинилась?

На другому. Й обійшовся він ....