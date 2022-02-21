Джо Байден дав попередню згоду на розмову з Путіним [ Редактировать ]
Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. Йтиметься там, як не складно здогадатися, про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови не вторгнення Росії в Україну. Підготувати форум мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого.
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Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на свої джерела, що особисто були присутні при цій бесіді.
За анонсами, на ній серед іншого мають обговорити результати Мюнхенської конференції з безпеки.
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