Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. Йтиметься там, як не складно здогадатися, про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови не вторгнення Росії в Україну. Підготувати форум мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого.