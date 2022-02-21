Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Про це в програмі "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад дві тисячі тонн озброєння й боєприпасів.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Два дні тому ми розвантажували з Естонії "Джавеліни", до нас прийшли "Джавеліни". До того до нас вже почала надходити допомога летальної зброї з Канади - там було прийнято рішення - ми теж про це писали. До того, ще з Литви "Стінгери". І надзвичайна допомога зі Сполучених Штатів - протягом цієї осені вже до нашого часу це вже 17 літаків - це майже дві тисячі тонн озброєння, боєприпасів і амуніції. Це колосальна допомога, яка нам вкрай важлива.