Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів [ Редактировать ]
Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Про це в програмі "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад дві тисячі тонн озброєння й боєприпасів.
Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Два дні тому ми розвантажували з Естонії "Джавеліни", до нас прийшли "Джавеліни". До того до нас вже почала надходити допомога летальної зброї з Канади - там було прийнято рішення - ми теж про це писали. До того, ще з Литви "Стінгери". І надзвичайна допомога зі Сполучених Штатів - протягом цієї осені вже до нашого часу це вже 17 літаків - це майже дві тисячі тонн озброєння, боєприпасів і амуніції. Це колосальна допомога, яка нам вкрай важлива.
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