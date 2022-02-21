Товстий карабін на лапу собаці. Так жорстоко познущалися з тварини у Чернівцях. Пес проходив з металевим предметом понад місяць. Знімати його довелося з допомогою болгарки. Зараз собака на реабілітації у місцевому притулку. Відвідала його і наш кореспондент Ольга Лучек.

Знайомтеся, це пес Циган. Таке ім'я йому дали господарі. А потім жорстоко з нього познущалися - проштрикнули лапу металевим карабіном. Собака майже місяць скавчав від болю. Поки сусіди не викликали волонтерів.

Олена Білик, ветеринар:

Налякана, стресувала собачка, вона досі до себе людей не підпускає, вона боїться. На жаль, зараз собака кульгає, на лапу не опирається.

Тут пес щодня отримує ліки та вітаміни. Його реабілітація триватиме ще довго.

Ольвія Попова, директор Центру стерилізації тварин:

Всі наші дані, заяви написані, зараз робота за правоохоронними органами. Стан у нього шокований, працюємо з ним, лікуємо, каліцтво буде, відпустити на місце не відпустимо. Він буде шукати нового власника.

По сусідству з Циганом живе і Серьожа. Його гавкіт дратував сусідів. Ті вирішили його підстрелити.

Валерія Бреник, оператор Центру стерилізації тварин:

Коли отримали рентген, то побачили там дев'ять куль, які застрягли у хребці. Їх не можна чіпати, тому що там нервові закінчення, так щоб не зробити, щоб собака взагалі не був калікою, ми вже не чіпали це. Холод на нього діє дуже погано, конвульсії починаються від цих куль.

Торік до правоохоронних органів Буковини надійшло 148 повідомлень про жорстоке поводження з тваринами. Цього року таких уже -23.

Сергій Антонюк, начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Чернівецькій області:

Наразі чотири кримінальні провадження з обвинувальними актами скеровано до суду. За фактами жорстокого поводження з тваринами складено два адміністративні протоколи. На правопорушників накладено стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 3 570 грн.

Валерія Бреник, оператор Центру стерилізації тварин:

У нас був прецедент там, де покарали більш менш як собі суд рахує. Це оштрафували людину на 3500 за те, що він навмисно придавив собаку. Людина не розуміє, що з каліцтва, якісь вчинення такі неправомірні над тваринами, людина потім з часом все одно переключається на людину.

Волонтери певні: штрафами ситуацію не зміниш. Карати за знущання з тварин - треба позбавленням волі. І стаття в Кримінальному кодексі є - до восьми років ув'язнення. Та поки що жодного такого покарання ніхто не отримав.