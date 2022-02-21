В Харьковской области готовы принять переселенцев из Донбасса [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В Харьковской области готовы принять жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в случае необходимости. Об этом сообщает "Суспільне".
Такую информацию озвучил на совещании 21 февраля, глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Вы знаете, в каких условиях мы постоянно живем. Постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора относительно возможного вторжения на территорию Украины. Хочу еще раз всех заверить: у нас, даже в субботу, проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области", - отметил Синегубов.
Варианты размещения людей с временно оккупированных территорий ОГА рассматривает вместе с городом. Где именно собираются разместить людей, не сообщается.
"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом так же. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам, которые будут нас ждать", - подчеркнул Синегубов.
15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.
Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.
Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.
по теме
Президент России Владимир Путин 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов Совбеза по обращениям главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Госдумы о признании независимости этих образований
Котировки акций российских компаний снижаются на торгах на Московской бирже на фоне очередного обострения ситуации на Донбассе
Пророссийские боевики начали массированный минометный обстрел тепловой электростанции в Счастье Луганской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай
Президент России Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По словам секретаря СНБО, что у России не получится "спровоцировать" Украину "на активные действия", а президенты России и США не могут решить судьбу Украины без ее непосредственного участия