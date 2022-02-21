В Харьковской области готовы принять жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в случае необходимости. Об этом сообщает "Суспільне".

Такую информацию озвучил на совещании 21 февраля, глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Вы знаете, в каких условиях мы постоянно живем. Постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора относительно возможного вторжения на территорию Украины. Хочу еще раз всех заверить: у нас, даже в субботу, проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области", - отметил Синегубов.

Варианты размещения людей с временно оккупированных территорий ОГА рассматривает вместе с городом. Где именно собираются разместить людей, не сообщается.

"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом так же. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам, которые будут нас ждать", - подчеркнул Синегубов.

15 февраля Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР". Совет Федерации анонсировал внеочередное заседание на 22 февраля.

Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.

Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.