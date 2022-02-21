У Дніпрі загинув рибалка, який вийшов на тонку кригу [ Редактировать ]
У Дніпрі загинув рибалка, який вийшов на тонку кригу. Намагаючись врятувати його, ледь не потонули ще четверо людей. За метрів 200 від берега, чоловіка в крижаній воді помітили перехожі. Першими на порятунок прийшли троє патрульних, але тонкий лід не витримав - і вони провалилися у воду.
Така сама доля спіткала й дніпрянина, який кинувся на порятунок уже чотирьох людей. Дістати всіх із крижаної води вдалося надзвичайникам за допомогою спеціального катера. Рибалку врятувати не змогли.
Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
О 16:09 лікарями швидкої було констатовано біологічну смерть цієї людини, підрозділами проводились дії стосовно рятування потерпілих, які були найближче до берега. Тому по констатації, швидше за все це переохолодження.
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