Український уряд продовжить виконувати свої обов'язки перед жителями ОРДЛО [ Редактировать ]
Визнання Путіним окупованих районів Донеччини та Луганщини незалежними державами не вплине на виконання зобов'язань українського уряду перед громадянами, які там живуть. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
Вночі РНБО заслухала генерального прокурора Ірину Венедіктову та представників безпекового блоку про ситуацію на Сході України. Про закриття засідання не оголошували. Відтепер РНБО працюватиме в режимі 24 на 7.
Олексій Данілов, секретар РНБО України:
Виконання зобов'язань нашою країною стосовно громадян нашої країни - ми всі зобов'язання виконували, виконуємо і будемо виконувати. У разі необхідності ми їх будемо розширяти, за потреби.
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