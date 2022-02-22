Визнання Путіним окупованих районів Донеччини та Луганщини незалежними державами не вплине на виконання зобов'язань українського уряду перед громадянами, які там живуть. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Вночі РНБО заслухала генерального прокурора Ірину Венедіктову та представників безпекового блоку про ситуацію на Сході України. Про закриття засідання не оголошували. Відтепер РНБО працюватиме в режимі 24 на 7.

Олексій Данілов, секретар РНБО України: