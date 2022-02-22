Росія все ще має намір вторгнутися в Україну і вже реалізує для цього так званий "план Путіна". У цьому переконана британська розвідка, - повідомляє Reuters. У Лондоні вважають - події, які зараз відбуваються на лінії розмежування, є частиною російського сценарію вторгнення. Водночас у Вашингтоні теж виступили із заявою та наголосили - вікно для дипломатії з Росією в Білому домі звужується щогодини. Та, попри це, президент Байден готовий зустрітися з Путіним. Якщо до цього часу - Росія не нападе на Україну.