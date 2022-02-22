Світова спільнота негайно відреагувала на визнання так званих республік з боку Росії [ Редактировать ]
Світова спільнота негайно відреагувала на визнання так званих республік з боку Росії. Заяви про засудження рішення Путіна та підтримку українського суверенітету почали надходити щойно російський президент виступив із промовою. Лідери Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Румунії, Франції, Сербії, Австрії, Грузії, Великої Британії, Туреччини та інших країн назвали це грубим порушенням міжнародного права та закликали до запровадження санкцій проти Москви.
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