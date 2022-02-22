Термінове засідання через "визнання" Росією псевдореспублік провела Рада безпеки ООН [ Редактировать ]
Термінове засідання через "визнання" Росією псевдореспублік на Донбасі провела Рада безпеки ООН. Запит на екстрену зустріч направили США, Велика Британія та Франція. Його також підтримала низка інших країн. Під час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. Зокрема постпред США Лінда Томас-Грінфілд відзначила, що визнання незалежності окупованих українських територій - це повна відмова від Мінських угод та порушення резолюції ООН. А також цитую - "театр, покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну". Представник України Сергій Кислиця наголосив, що Україна захищатиме свій суверенітет.
Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН:
Ми віддані мирному та дипломатичному шляху. І ми твердо на цьому стоятимемо. Ми на своїй землі. Ми не боїмося нічого і нікого. Ми нікому нічого не винні. Ми нікому нічого не віддамо. І хай у цьому не буде сумнівів.
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Тепер ці документи має ратифікувати сенат - Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в ОРДЛО відкрито.
Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах
Він підтвердив, що Україна чинитиме збройний опір, якщо агресія станеться.
Засідання щодо Мінських угод Росія визначила одним зі своїх пріоритетів на лютий. Саме цього місяця Федерація головує в Раді Безпеки ООН. Дату вони оголосили заздалегідь.
Формально його скликала Росія, щоб обговорити - як там кажуть - "невиконання Мінських угод". Проте США та ЄС, імовірно, використають цей шанс, щоб поговорити зовсім про інше.