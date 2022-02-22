Термінове засідання через "визнання" Росією псевдореспублік на Донбасі провела Рада безпеки ООН. Запит на екстрену зустріч направили США, Велика Британія та Франція. Його також підтримала низка інших країн. Під час засідання держави засудили дії Кремля та закликали відмовитися від кроків, що призводять до ескалації. Зокрема постпред США Лінда Томас-Грінфілд відзначила, що визнання незалежності окупованих українських територій - це повна відмова від Мінських угод та порушення резолюції ООН. А також цитую - "театр, покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну". Представник України Сергій Кислиця наголосив, що Україна захищатиме свій суверенітет.

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН: