Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ - Ковальчук [ Редактировать ]
У штабі Об'єднаних сил нагадали й про війну гібридну - поширення фейків про Збройні сили України.
Павло Ковальчук, начальник пресслужби операції Об'єднаних сил:
Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнути на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую: збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТРи через кордон. Не обстрілювати територію РФ чи російський прикордонний пост.
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Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТРи через кордон. Не обстрілювати територію РФ чи російський прикордонний пост.
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