ЄС запроваджує санкції проти ОРДЛО та осіб, причетних до визнання псевдореспублік. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель скликав позачергове засідання міністрів закордонних справ, щоб ухвалити рішення. Як саме в Євросоюзі відповіли - розкаже Олена Абрамович.

"Це неприйнятно" і "це - порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ. Усі підтримують Україну, усі обіцяють Росії розплату. І всі уникають слова "вторгнення".

Александер де Кроо, Прем'єр-міністр Бельгії:

Росія робить те, що завжди хотіла - вирвати ще один шмат України. Ми належним чином відреагуємо на все, що відбувається. Санкції мають бути відповідними.

Принципові моменти щодо санкцій у Брюсселі узгодили ще в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Спочатку баченням поділився очільник українського МЗС. Потім міністри, схоже, стежили за засіданням Радбезу в Москві. Бо із заявами вийшли саме після його завершення. Як потім сказав Боррель, це була чи не найдовша Рада міністрів за його памʼяті.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики:

Якщо буде анексія - будуть санкції. А якщо визнання - я представлю санкції, а міністри вже вирішать. Майте на увазі, що згідно з процедурами, їх мають затвердити одностайно.

Станом на той момент Путін ще не розпочав своєї промови. Ухвалювати санкції було зарано і Боррель обіцяв скликати позачергову зустріч міністрів "як тільки, так зразу". Й слова дотримав. Уже у вівторок вранці посли Євросоюзу погодили чернетку санкцій, а на обід Боррель скликав і очільників МЗС. Зустріч провели в Парижі - там саме відбувався інший міністерський захід.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики:

Упевнений, що рішення буде одностайним. І це не означає, що ми ухвалимо все сьогодні, це термінові обговорення для негайного реагування.

Відреагувати негайно в ЄС змогли не дуже болючими заходами. Це невизнання російських паспортів у ОРДЛО, заборона імпорту та експорту з цих територій, та інші заходи, аналогічні санкціям щодо окупованого Криму.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Очевидно, що наразі це не вторгнення, про яке ми говоримо в останні дні, але це дуже-дуже різке загострення ситуації. Тому мова йде про індивідуальні санкції для відповідальних людей, заборону європейським компаніям працювати на окупованих, анексованих територіях.

Єппе Кофод, міністр закордонних справ Німеччини:

Я не хочу вдаватися в подробиці, але хочу чітко сказати, що це абсолютно неприйнятно, і ми реагуватимемо разом, будемо стояти з нашими українськими друзями. Це грубе порушення міжнародного права, крок, який Росія не може зробити без тяжких наслідків.

Так звані "тяжкі наслідки" чекають на 27 осіб і організацій, яких внесли до санкційних списків. Це військові, політичні, бізнесові, фінансові й пропагандистські структури, пов'язані з останніми діями РФ. Окрім того, санкції вирішили запровадити щодо трьохсот п'ятдесяти одного депутата російської Думи, які проголосували за визнання ОРДЛО, та 11, які висунули таку пропозицію. А також командирів російської військової місії, яку ввели на Донбас. Жорсткіші заходи приберегли на той випадок, який на заході погодяться назвати "вторгненням".