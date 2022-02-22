Чим допоможуть Сполучені Штати? Держдеп заявляє: визнання Москвою ДНР і ЛНР свідчить про її прагнення до війни. Джо Байден запровадив проти псевдо-республік санкції. Але чи будуть обмежувальні заходи безпосередньо проти Кремля? Про все розкаже Дмитро Анопченко, він зараз у Вашингтоні і на зв'язку з нашою студією.

Дмитре, вітаю. І тобі слово.

Ми зараз в Українському посольстві у Вашингтоні, де буквально перед ефіром почули заяву вітчизняного міністра закордонних справ. За його словами, як відповідь на останні події Україна, по-перше, просить ЄС дати чітку обіцянку щодо майбутнього членства країни у Євросоюзі. Друге - Київ просить США запровадити санкції вже зараз.

І третє - Київ просить різко збільшити постачання з Америки оборонних озброєнь. Позиція Державного департаменту: несприйняття і засудження рішення Росії. Її дії, заявляють тут, свідчать про прагнення Москвою війни. Сполучені Штати заявляють, що й надалі шукатимуть "дипломатичного вирішення" і для цього поки що не скасовують запланованої на четвер зустрічі Блінкена й Лаврова, хоча її доцільність і обговорюють. "Ми продовжимо прагнути дипломатії, доки не поїдуть танки", - пояснив позицію США високопосадовець Дерджепу.

Президент Байден одразу ж підписав указ щодо санкцій проти визнаних Росією територій. Документ, окрім іншого, встановлює заборону для американців на фінансування, інвестиції та торгівлю. Зокрема, і перепродаж будь-яких товарів, послуг і технологій.

Водночас у Держдепі не під запис повідомили, що не вважають передислокацію російських військ на Донбас "новим кроком", який радикально змінює ситуацію, оскільки "підрозділи і без того були там протягом останніх восьми років"; це рішення, за оцінкою Держдепартаменту, лише забезпечує "відкриту присутність російських сил на Донбасі". А отже, і це найважливіший момент - так, буде додаткова реакція Вашингтона, додаткові заходи, але Штати не вважають цей крок приводом задіяти масштабний пакет санкцій, підготовлених на випадок вторгнення.

Сьогодні після дев'ятої вечора за київським часом відбудеться зустріч Держсекретаря Блінкена з українським міністром Кулебою. За її підсумками маємо отримати більш чітку відповідь щодо цього вже із перших вуст - від обох чиновників.

Підсумую позицію США: Штати і далі шукатимуть дипломатичного вирішення. Теоретично - відкриті навіть до організації зустрічі Байдена з Путіним, якщо вона допоможе зупинити подальшу агресію. Водночас, шансів на проведення саміту дедалі менше, оскільки, як сказали в Держдепі, (я процитую) "більше не можуть брати на себе зобов'язання щодо проведення зустрічі, умовою для якої було утриматися Росії від воєнних дій, коли все виглядає на те, що насправді вона саме цього й не хоче робити".