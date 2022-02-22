А на непідконтрольних територіях - паніка! Звісно, дехто із жителів так званих Л/ДНР рішення Росії сприйняв із радістю. Та все ж таки чимало - розгублені й налякані. Бо не розуміють, чого чекати далі. Бо зараз в ОРДЛО - примусова евакуація та мобілізація. Що відбувається по той бік лінії розмежування - далі.

Вмикають сирену. Надсилають "смс-ки".

-"Увага! Громадяни! Оголошена екстрена евакуація!"

Та складають списки.

Російська пропаганда не шкодує ані часу, ані сил, ані грошей. У Кремлі обіцяють кожному, хто згодиться перебратися до Федерації, по 10 тисяч рублів.

-Призываю жителей республики выехать на территорию РФ.

Яких автобусами та електричками ще кілька днів тому почали вивозити з окупованих територій у Росію. Де їх ніхто не чекав!

Це відео зняли цими вихідними. Переселенців обіцяли розмістити в пансіонатах, натомість - просто покинули.

Пообещать Россия пообещала, а в конечном итоге мы приехали, а нас никто не может поселить. Везде все занято и везде все отказано, ну так тоже не по-человечески…

Сотні людей провели ніч у холодних автобусах без їжі.

-Дитё голодное, хочет какать, хочет писять. Извините за выражение. Подошла, полиция стояла. Говорю, когда нас будут розселять и куда? Мы не знаем, точно так, как и вы. Ждите.

А це відео зняли сьогодні. В ОРДЛО. Після рішення Путіна визнати незалежність псевдореспублік. І дехто такому рішенню радіє:

Та є й такі, хто сумнівається. І навіть не боїться про це сказати:

-И то, что Пушилин вместе с Пасечником поехали в Москву, якобы от всего "ЛНР", "ДНР" просить, чтобы их признали независимыми. Я, например, против этого, и тут много таких людей.

-Таймкод! Я не знаю, насколько это действительно хорошее решение и насколько оно может привести к миру. Сейчас все очень переживают, и всех забирают отцов, братьев, мужей. На самом деле очень страшно.

Це і не дивно. У так званих ЛДНР оголошують мобілізацію. До військкоматів скликають чоловіків призовного віку від 18 до 55 років. Усіх, хто, за словами ватажків, може тримати в руках автомат. Їм заборонено залишати межі ОРДЛО. Більше того, мобілізовувати почали неповнолітніх курсантів. На такі закиди відреагувала омбудсмен Людмила Денісова.

-Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

А примусову евакуацію з окупованих територій уже назвали депортацією. Мовляв, так Росія "розчищає" для себе територію. У ніч на 22 у мережах почали з'являтися відео, на яких, як стверджують, кадри входу російських військ на територію Донбасу. За словами очевидців, у колонах рухалися танки і бронетехніка. Тим часом в українському Маріуполі жителі виходять на мітинг. Вони тримають національні прапори та гасла: "Маріуполь - це Україна".