"Це порушення міжнародного права": на які кроки у відповідь РФ готові в Євросоюзі [ Редактировать ]
Дії Москви - це виклик не лише для України, а й для всієї Європи. Адже Кремль зараз шантажує і випробовує на міцність не лише Київ, а й увесь Захід. Тож на які кроки у відповідь готові в Євросоюзі? Розкаже наша Олена Абрамович. Вона зараз у Брюсселі.
"Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ. Усі підтримують Україну, усі обіцяють Росії розплату. І всі уникають слова "вторгнення".
Александер де Кроо, Прем'єр-міністр Бельгії:
Росія робить те, що завжди хотіла - вирвати ще один шмат України. Ми належним чином відреагуємо на все, що відбувається. Санкції мають бути відповідними.
Принципові моменти щодо санкцій у Брюсселі узгодили ще в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Спочатку баченням поділився очільник українського МЗС. Потім міністри, схоже, стежили за засіданням Радбезу в Москві. Бо із заявами вийшли саме після його завершення. Як потім сказав Боррель, це була чи не найдовша Рада міністрів за його памʼяті.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики:
Якщо буде анексія - будуть санкції. А якщо визнання - я представлю санкції, а міністри вже вирішать. Майте на увазі, що згідно з процедурами, їх мають затвердити одностайно.
Станом на той момент Путін ще не розпочав своєї промови. Ухвалювати санкції було зарано і Боррель обіцяв скликати позачергову зустріч міністрів "як тільки, так зразу". Й слова дотримав. Уже у вівторок вранці посли Євросоюзу погодили чернетку санкцій, а на обід Боррель скликав і очільників МЗС. Зустріч провели в Парижі - там саме відбувався інший міністерський захід.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики:
Упевнений, що рішення буде одностайним. І це не означає, що ми ухвалимо все сьогодні, це термінові обговорення для негайного реагування.
Відреагувати негайно в ЄС змогли не дуже болючими заходами. Це невизнання російських паспортів у ОРДЛО, заборона імпорту та експорту з цих територій, та інші заходи, аналогічні санкціям щодо окупованого Криму.
Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:
Очевидно, що наразі це не вторгнення, про яке ми говоримо в останні дні, але це дуже-дуже різке загострення ситуації. Тому мова йде про індивідуальні санкції для відповідальних людей, заборону європейським компаніям працювати на окупованих, анексованих територіях.
Єппе Кофод, міністр закордонних справ Німеччини:
Я не хочу вдаватися в подробиці, але хочу чітко сказати, що це абсолютно неприйнятно, і ми реагуватимемо разом, будемо стояти з нашими українськими друзями. Це грубе порушення міжнародного права, крок, який Росія не може зробити без тяжких наслідків.
Так звані "тяжкі наслідки" чекають на 27 осіб і організацій, яких внесли до санкційних списків. Це військові, політичні, бізнесові, фінансові й пропагандистські структури, пов'язані з останніми діями РФ. Окрім того, санкції вирішили запровадити щодо трьохсот п'ятдесяти одного депутата російської Думи, які проголосували за визнання ОРДЛО, та 11, які висунули таку пропозицію. А також командирів російської військової місії, яку ввели на Донбас. Жорсткіші заходи приберегли на той випадок, який на заході погодяться назвати "вторгненням".
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