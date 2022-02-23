Росія та Білорусь готові провести нові військові маневри [ Редактировать ]
Росія та Білорусь готові провести нові військові маневри. З такою заявою виступив самопроголошений президент сусідньої держави Лукашенко. За його словами, Мінськ і Москва й надалі посилюватимуть свою співпрацю. Через це, за словами Лукашенка, новий вишкіл - можливий. Нагадаю, за останні пів року країни двічі провели спільні армійські навчання.
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До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині.
Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань.
Таким чином Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону.
Таке він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Від Путіна чекає, що той виконає обіцянку та присвоїть йому звання полковника російської армії.
Після маневрів бійці РФ мали повернутися до місць постійної дислокації. Принаймні, у цьому запевняло і Міноборони Росії, і речник президента РФ Дмитро Пєсков.