Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі

На самій лінії зіткнення - гаряче. На передовій побував наш кореспондент Станіслав Кухарчук.

Після обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто - під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах.

Марія Жарнова, жителька села Врубівка:

Уже боюсь всего на свете, уже не знаю что делать. Ну ховалась я в туалет, стояла я в туалете - напугалась очень...

Передовсім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту - від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині зустріли на передовій групу журналістів американського каналу "СБС".

Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Докучаєвська на землі майже не залишилося "живого місця". За кілька днів бійці нарахували більше сотні "прильотів".

Це їхні хвостовики зі сто двадцятих, це - підривник.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку вони працювали тільки по наших позиціях, на наступний день вони перенесли вогонь і працювали в тили й по селу - були навіть приходи місцевих жителів в їхні городи.

Черкащанин Роман на передовій понад рік. Звістку про визнання Російською Федерацією так званих Л/ДНР хлопець сприйняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на Українському Донбасі, вона триває вже вісім років.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну у нас тут вже вісім років таке відчуття, що вісім років війна, вісім років вона не припинялась, вона продовжується - гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість - це нам буде на руку, хай виїжджають.

Наші військові зараз - у повній бойовій готовності й здавати хоча б клаптик Української землі ворогові не збираються.