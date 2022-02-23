По всій Україні активно готуються до можливих загроз і надзвичайних ситуацій [ Редактировать ]
По всій Україні активно готуються до можливих загроз і надзвичайних ситуацій. Як правильно діяти - українців навчають рятувальники. На вишколах із цивільного захисту побували мої колеги з Івано-Франківська.
Чергові обласного пункту управління цивільного захисту перевіряють систему оповіщення. Зв'язуються зі своїми колегами в районах і містах… і так по кілька разів щодня. Аби у разі загрози, якнайшвидше попередити населення. Інформацію отримують зі столиці.
Анатолій Блашков, оперативний черговий пункту управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА:
Отримуємо по даній апаратурі сигнал, і після цього доповідаємо керівництву управління області, приймаємо рішення про повідомлення районів і населення по цьому сигналу.
І хоча цій апаратурі майже сорок років, фахівці запевняють - працює вона бездоганно. Техніку постійно модернізовують. А головне - вона функціонуватиме, навіть якщо зникне інтернет і зв'язок.
Олег Ковтун, оперативний черговий:
Вона не відключиться. Всі сигнали й сповіщення зробить при любій ситуації.
Щоб сповістити населення - в області обладнані три десятки сирен та гучномовців. Найбільше їх в Івано-Франківську. У разі небезпеки спочатку пролунає сирена, а далі - інформація.
Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло газ, погасіть вогонь в печах.
Щоб люди точно знали, як діяти в разі надзвичайної ситуації, рятувальники в центрі Івано-Франківська організували навчання. Станіслав демонструє, як зібрати тривожну валізку.
Станіслав, представник штабу оборони Прикарпаття:
Це мій особистий рюкзак. Яким чином я його укомплектував - кожна людина має сама усвідомити що їй потрібно. Звичайні особисті засоби гігієни, індивідуальна аптечка, мінімальний запас їжі. Не можна брати ніяких речей які зв'язані з військом…
Навчали також - як надавати першу домедичну допомогу та поводитися з вибухонебезпечними предметами.
Кирило, учень:
Нам була цікава розповідь, і ми зрозуміли, що це дуже небезпечно.
Такі навчання надзвичайники провели по всій області. Щоб навчити якомога більше людей, як діяти та не панікувати під час надзвичайної ситуації.
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