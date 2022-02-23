В Україні почався призов резервістів. Максимальний термін служби один рік. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Армійці оперативного резерву першої черги будуть направлені до тих частин, де вони перебували під час попередньої служби. Указ про призов резервістів напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії. І необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію - наразі не йдеться.

...Немає потреби в загальній мобілізації ...Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву...