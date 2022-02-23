Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів - Байдена і Путіна - скасували. Про це заявили у Білому домі. Адже головною умовою проведення зустрічі - було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього - не виконав.

Завтра, 24 лютого, планувалася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони мали узгодити порядок денний саміту. Але тепер їм немає про що говорити. Тож Блінкен розмову з Лавровим теж викреслив зі своїх планів.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США: