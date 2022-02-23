Не виключено, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи

Німеччина зупиняє процес сертифікації газогону "Північний потік - 2". Про таке рішення повідомив канцлер країни й дав відповідне доручення міністерству економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки - Тетяна Логунова.

Тема "Північного потоку -2" наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася, коли із заявою виступив канцлер Німеччини. Олаф Шольц повідомив: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2". На невизначений термін.

Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:

Я попросив міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт-доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону. А без неї "Північний потік 2" не може бути запущено.

Причина - визнання Росією незалежності так званих "ЛНР"і "ДНР". Не робити цього - Шольц особисто просив Путіна в телефонній розмові.

Олаф Шольц, Федеральний канцлер Німеччини:

Рішення російського президента - це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки мінські домовленості, які сам і підписав, а ще й основні принципи, закріплені у Статуті ООН, про мирне співіснування народів.

Як довго триватиме сертифікаційна пауза - наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй промові Шольц дав зрозуміти - віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС. Про необхідність подолати залежність від російського газу - кілька днів тому в Мюнхені говорила й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.