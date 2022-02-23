У Берліні сотні людей зібралися біля будівлі посольства Росії [ Редактировать ]
За Україну та проти Путіна. Західними країнами прокотилася хвиля демонстрацій на підтримку України. У Торонто десятки людей виступали проти рішення російського президента визнати так звані ДНР та ЛНР. Закликали канадський уряд відповісти на це санкціями. У Берліні сотні людей зібралися біля будівлі посольства Росії. Тримали у руках українські стяги й транспаранти з написами "Стоп, Путін!", "Стоп, війна!" А в Парижі на велелюдній акції французи з українцями виконали національний гімн.
Єлизавета Дмітрієва, жителька Парижа, яка народилася на Донбасі:
Україна сьогодні залишилася сама по собі проти російського хижака. Були союзники по НАТО, які 1994 зобов'язалися захищати Україну, якщо вона відмовиться від ядерної зброї. Це саме те, що ми зробили. І сьогодні ми одні, одні проти Росії з 2014 року.
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