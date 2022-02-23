В Україні запроваджують режимні обмеження в прикордонних регіонах [ Редактировать ]
В Україні запроваджують режимні обмеження в прикордонних регіонах.
Це стосується районів, які межують із Росією, Білоруссю і тимчасово окупованими територіями сходу. А саме - Харківської, Донецької, Луганської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської і Чернігівської областей.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Відтепер заборонено перебувати в прикордонних районах у нічний час, виходити на воду на будь-яких плавзасобах та пересуватися автотранспортом, окрім військового, дорогами, які ведуть до рубежу.
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