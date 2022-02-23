В Україні почався призов резервістів [ Редактировать ]
В Україні почався призов резервістів. Максимальний термін служби - 1 рік. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Армійці оперативного резерву першої черги будуть направлені до тих частин, де вони перебували під час попередньої служби. За словами секретаря РНБО, йдеться про 36 тисяч осіб.
Указ про призов резервістів напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії.
І необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній ситуації. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію наразі не йдеться.
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