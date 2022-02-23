А на фронті - знову втрати. Станом на 17-ту годину маємо одного загиблого. Ще один боєць - поранений. Із майже шістдесяти обстрілів, 54 - із забороненої зброї: "Градів", вогнеметів і бронетехніки.

Однією з найгарячіших точок залишається Щастя - на околицях окупованого Луганська. Там залпи "Градів" лунають по кілька разів на день. Каже, наш військовий кореспондент Станіслав Кухарчук. Його репортаж - дивіться далі.

Ось так вже третю добу луганські рятувальники гасять пожежі після обстрілів. Сьогодні вночі окупанти з Градів накрили щонайменше 4 населених пункти. У Муратовому через попадання реактивного снаряду спалахнув будинок. Лише дивом обійшлося без жертв.

Під вогнем ворога палає вся лінія фронту, гуркіт від розривів не стихає ні вдень, ні вночі. Найбільше потерпає місто Щастя. Там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилось без тепла, води та частково електрики. Ледве стихають вибухи, місцеві жителі чергами ідуть до колонок, аби хоч якось поповнити запаси води.

Анатолій, житель міста Щастя:

Тепла нема - ходим по воду на колонку, хоч щось є. От встав , не вмивався і пішов - треба ж щось родині принести. Це через те, що ТЕС розбили ? Да …нема ні тепла, ні світла.

Ранкова тиша поблизу Щастя закінчується ледве сонце розвіює туман. Найнебезпечніше на позиціях - ворог не дає нашим військовим навіть перепочити.

Третій день підрозділ Андрія накриває ствольна артилерія та важкі міномети. В перерві між нальотами воїн поспішає набрати рідних і сповістити, що з ним все гаразд.

-Погода - отлічно, сонечко, я сьогодні навіть спав 5 годин. Вчора за чотири дні борщ поїли - жидке перший раз. Ну то, що я не митий, не бритий - ну то таке… Слава Україні!

Вхід регулярної російської армії на територію ОРДЛО наші вояки навіть вітають. Кажуть, нарешті ворог хоча б насмілився розкрити себе. А зустріти його просування в українського війська є чим - передане союзниками новітнє озброєння уже на позиціях.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Ми готові до цього, бо ми ведемо бойові дії з російськими військами вже протягом восьми років. Те, що вони вже не будуть приховуватись, сильно суті не міняє. Регулярні війська, ЧВК Вагнера , кадировці - без різниці, вони окупанти.

З кожною годиною ситуація на фронті стає дедалі напруженою. Під вогнем ворожої артилерію тут опинились навіть ті місця, які ще тиждень тому були абсолютно безпечними. Дорогою зі Щастя, просто на трасі, наша група потрапила під обстріл градів.