Байден ввел санкции против оператора "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги - еще одна часть нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию.
Вчера, после консультаций между правительствами США и Германии, официальный Берлин объявил, что прекращает сертификацию трубопровода, сообщил американский лидер.
Своими действиями президент Путин дал миру мощный стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии.
Байден поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за неизменную приверженность к привлечению России к ответственности за ее действия. Президент США отметил, что Америка будет тесно координировать усилия с ФРГ по остановке газопровода "Северный поток -2", если Россия продолжит вторжение в Украину.
Напомним, что санкции против России ввели США, Евросоюз, Австралия, Канада и Япония.
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