Байден пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нападения на Украину [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.
Если Россия предпримет шаги (против Украины - ред.), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее агрессии. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля", - сказал он. "Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины - ред.).
И что касается "Северного потока - 2", трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет.
Байден добавил, что при таком развитии событий страны Запада "создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России".
Американский лидер допустил, что возможные новые санкции Запада против РФ могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.
Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин.
Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов.
При этом Байден отметил, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем "она будет выше".
Напомним, что издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО. Президент Зеленский прокомментировал слухи о начале вторжения, заявив, что "риски есть".
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